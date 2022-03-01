В США считают, что Америка проиграла новую холодную войну с Россией. С таким мнением выступил Питер Хьюсси, автор издания The National Interest.

Журналист отметил, что договор о прекращении СССР был подписан 8 декабря 1991 года, и многие аналитики посчитали это завершением холодной войны, в которой победил Запад. Во время выступления в ООН глава России Борис Ельцин призвал к сокращению ядерного оружия и развёртыванию средств ПРО.

Таким образом, после этого США и Запад недостаточно внимания тратили на ядерное оружие, так как полагали, что Россия не сможет обойти их в этом направлении. Однако РФ удалось весьма сильно увеличить свой ядерный арсенал.

Кроме того, автор статьи отмечает, что другими причинами проигрыша США в этой холодной войне стали ещё две причины. Первая – это то, что армия США должна увеличивать свою мощь для сдерживания войн, а не для их ведения. Кроме того, Хьюсси указал, что мир не является нормальным состоянием человечества, но в США этого не осознают.

Ранее в США заявили, что поддержат Украину, если Киев примет решение о нейтралитете и внеблоковом статусе. Как было отмечено, принимать решения об Украине без самой Украины никто не будет.