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В США заявили, что если Киев примет решение о нейтралитете и внеблоковом статусе, оно будет поддержано. Замглавы Госдепа Уэнди Шерман напомнила, что с самого начала Белый дом не собирался принимать какие-либо решения об Украине без Украины.

«Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — заявила Шерман.

Напомним, что нейтральный статус страны может стать главным предметом обсуждения на переговорах между Украиной и Россией. Киев уже подтвердил готовность к такой встрече и отметил, что ожидает ее в «постоянном режиме».

С 24 февраля на Украине проводится военная спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации, объявленная президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что Киев и Запад не оставили ему другого выбора.

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