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Сатирическое издание News Thump выложила на всеобщее обозрение странную публикацию юмористического характера, в которой говорится что глава МВД Великобритании придумала специальную систему, с помощью которой будет можно сделать отбор украинских беженцев. Также она даст возможность выявить, кто из них заслуживает стать жителем «величайшей страны в мире», а кто – не заслуживает. В основе такого отбора лежат «традиционные методы», которые ранее в Англии использовали охотники на ведьм.

Авторы издания News Thump написали от лица руководителя МВД Великобритании, что каждого украинца, кто обращается за визой, следует бросать в воду в сам Ла-Манш.

Со слов Прити Пател, если украинцы утонут в Ла-Манше, им будет выдана виза и их трупы смогут находиться три года в территориальных водах Британии.

Среди читателей издания News Thump подобный жестокий юмор в наше нелегкое время не нашел отклика, многие из них назвали такую информацию настоящим бредом.

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