Невролог Юрий Андрусов назвал несколько причин онемения пальцев рук. Его слова передаёт издание URA.ru.

Согласно заявлению врача, если онемение происходит довольно часто, то это указывает на то, что нервы на руках могли каким-либо образом пострадать. Зачастую это туннельные синдромы. Такое состояние проявляется, когда нерв начинает пережиматься в своих самых уязвимых местах.

Зачастую происходит пережатие нерва, расположенного в области запястья, где сгибается кисть. Такое состояние называется запястный или карпальный туннельный синдром. В этой ситуации могут начать неметь средний, указательный и безымянный пальцы. Кроме того, нервы часто пережимаются в области локтя.

Невролог Павел Хорошев также рассказал, что пальцы могут онеметь из-за алкоголя и питания. Это может произойти, если человек получает мало витаминов из группы В или пьёт много спиртного.

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