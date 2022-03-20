Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что после того, как Россия завершит спецоперацию на Украине, всплывут новые факты о деятельности США в регионе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу “Россия 1”.

Согласно заявлению Небензи, на Западе желают любым путём сохранить позиции киевской власти. Он указал на то, что эти позиции слабеют тем сильнее, чем дольше ведутся боевые действия в стране. Кроме того, Небензя указал, что на Западе хорошо осознают, что когда спецоперация подойдёт к завершению, будет найдено множество неприглядных фактов.

«Они прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, которые пока еще лежат под спудом, не только военно-биологической деятельности, но и многие другие», — указал Небензя.

Кроме того, Небензя посчитал смешными попытки опровергнуть информацию о том, что США вели на территории Украины опасную деятельность тем, что ООН этого не подтверждает.

Недавно Василий Небензя ответил на обвинения со стороны США русской пословицей. Такой ответ он дал на обвинения в пропаганде, связанной с военно-биологическими программами.