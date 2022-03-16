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Наёмник из Южной Кореи Ли Гын, приехавший на Украину, попросил о помощи, намереваясь выбраться из страны. Об этом рассказывает издание из Южной Кореи «Чосон ильбо».

Как сообщается, Ли Гын является экс-капитаном спецназа ВМС Южной Кореи, а также блогером. Он отправился на Украину в качестве наёмника. Уточняется, что разрешение от южнокорейских властей он не получил. В итоге Ли Гын и его команда сейчас стали в родной стране фигурантами дел по двум статьям, касающихся наёмничества и пересечения границы Украины. Их могут лишить гражданства.

По словам Ли Гына, на Украине он ощутил угрозу для собственной жизни из-за ожесточённых боёв. Он намеревался выехать в Польшу, но на границе его не пропустили, так как на Украине он присутствует незаконно. По имеющейся информации, сейчас Ли Гын находится во Львовской области и просит о помощи в возвращении домой у МИД Южной Кореи.

Ранее американский боец рассказал, что наёмников на территории Украины ждет серьёзная ловушка. Он объяснил, что у них не было нужной экипировки, оружия и боеприпасов.

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