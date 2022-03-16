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Наемный боец из США рассказал о том, что ему пришлось пережить по приезду на Украину. Он пояснил, что наемников на территории Украины ждет серьезная ловушка, поэтому он призывает военных других государств отказаться от участия в боевых действиях на Украине.

Мужчина рассказал, что он оказался в столице Украины вместе с другими наемниками из Штатов и Великобритании без нужной экипировки, оружия и боеприпасов. Он попал в грузинский легион.

Некоторым повезло и им выдали оружие, но из боеприпасов – только по 10 патронов. При этом наемник уточнил, что им было нельзя отказаться от того, чтобы ехать в Киев. Отказавшихся обещали сразу же убить.

Американцу удалось сбежать из Киева вместе с еще двумя наемниками из Британии и Штатов, так они доехали до границы с группой гуманитарной помощи.

Но на границе ожидала еще одна ловушка. Мужчин с оружием забирали из очереди и везли обратно на фронт.

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