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Представители Народной милиции ЛНР сообщили о получении различных трофеев от отступающих украинских военнослужащих. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики подразделениями Народной милиции были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками», – сообщается в публикации.

В частности, речь идёт о противотанковых ракетных комплексах FGM-48 Javelin. Как было заявлено, силы ЛНР получили сразу два таких комплекса. Помимо этого, сообщается о гаубицах Д-20 в количестве трёх экземпляров, ЗРК «Стрела-10» и прочем вооружении.

Ранее мы сообщали, что силы ВСУ бросают свою технику при отступлении. В частности, было отмечено, что в качестве трофеев российская армия и силы ЛНР и ДНР получили семь танков Т-64БВ, а также три БТР-3 и две ЗУ-23-2.

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