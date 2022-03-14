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Учёные установили, что в древности люди использовали некоторые каменные орудия дважды.

Как сообщается, такие орудия создавали, использовали, а затем выбрасывали, однако спустя какое-то время их находили и использовали вновь. В исследовании учёные изучили десятки орудий труда, созданных из кремня, которые были обнаружены во время раскопок в Израиле.

Отмечается, что нашли орудия в отложениях, возраст которых может составлять около 500 тысяч лет. Оказалось, что инструменты, которые использовались в своём втором жизненном цикле, применялись для более простых задач. По мнению археологов, это связано с тем, что владельцам инструментов нужно было сохранить их внешний вид.

Учитывая это, учёные предположили, что такие инструменты были ценны для древних людей из-за воспоминаний, которые с ними связаны.

Ранее учёные заявили, что Стоунхендж мог являться древним солнечным календарём. На это указывает особое расположение камней.

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  • Анна
  • 14.03.2022
  • читать 1 минуту
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