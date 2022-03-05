Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что не исключается вариант проведения в Мариуполе спецоперации, в ходе которой будет задействовано точечное оружие.

Соответствующее заявление он сделал в эфире «Россия 1». Как отмечается, Басурину был задан вопрос о том, как освобождать Мариуполь, если получится так, что людей из города не согласятся выпускать. Согласно его сообщению, если всё же будет одобрено решение о задействовании точечного оружия, то мирное население города будет предупреждено.

«Путь здесь один — это спецоперация с использованием точечного оружия», – заявил Басурин.

Представитель ДНР отметил, что целью данной операции станет освобождение города.

Ранее представители ДНР сообщили, что заняли Первомайское и сжимают кольцо вокруг Мариуполя. Также они продолжают перекидывать в регион свои подразделения.