Нейрофизиолог Владимир Конышев, который является экспертом Национальной технологической инициативы «Нейронет», а также гендиректором компании «Нейроботикс», рассказал, как можно поддерживать молодость и эффективность мозга. Его слова передаёт RT.

Согласно заявлению специалиста, для того, чтобы мозг оставался физически здоровым, необходимо соблюдать режим сна и придерживаться правильного питания. Также нужно поддерживать здоровье организма и не пренебрегать физическими нагрузками.

Кроме того, необходимо заниматься ментальными тренировками, но, как уточнил специалист, они должны быть не только регулярными, но и разными. Так, эксперт отметил, что если заниматься одними и теми же действиями, то работать будут одни и те же нейроны. Мозгу же нужно разнообразие, к примеру, новые знакомства, путешествия, музыка различных направлений, и так далее.

Также Конышев посоветовал меньше уделять внимания телевизору, соцсетям и виртуальным играм.

Ранее учёные предположили, что мозг может иметь четыре измерения. Это предполагается подтвердить при помощи теорема Борсука-Улана.