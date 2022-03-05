В Москве жители и гости столицы начали возлагать цветы в память о российских военных, которые погибли во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС.

Как сообщается, цветы оставляют у мемориалов поблизости от здания Минобороны РФ в Москве. Речь идёт о памятниках «Офицеры» и «Они сражались за Родину», находящихся на Фрунзенской набережной.

Согласно официальной информации, потери России за время проведения спецоперации на Украине составили 498 человек. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что российские военнослужащие демонстрируют мужество, отвагу и героизм. Кроме того, отмечается, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь, в том числе и финансовая.

Так, недавно было заявлено, что семьи погибших получат более семи миллионов рублей от государства. Соответствующее заявление недавно сделал президент России Владимир Путин.