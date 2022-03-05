читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве жители и гости столицы начали возлагать цветы в память о российских военных, которые погибли во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС.

Как сообщается, цветы оставляют у мемориалов поблизости от здания Минобороны РФ в Москве. Речь идёт о памятниках «Офицеры» и «Они сражались за Родину», находящихся на Фрунзенской набережной.

Согласно официальной информации, потери России за время проведения спецоперации на Украине составили 498 человек. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что российские военнослужащие демонстрируют мужество, отвагу и героизм. Кроме того, отмечается, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь, в том числе и финансовая.

Так, недавно было заявлено, что семьи погибших получат более семи миллионов рублей от государства. Соответствующее заявление недавно сделал президент России Владимир Путин.

Вам может понравиться

В Минобороны России рассказали, что на Украине было уничтожено более 1500 военных объектов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях военной инфраструктуры Украины. Как сообщается, соответствующую информацию он раскрыл во время брифинга в среду. Согласно его заявлению, за всё время спецоперации,
  • Анна
  • 02.03.2022
  • читать 1 минуту

Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что важно избежать столкновения РФ и НАТО

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о важности недопущения столкновения РФ и НАТО. Заявление Лукашевич сделал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ по вопросу преступлений Украины против гражданского населения,
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту

СМИ: Spotify закрывает офис в России

Стриминговый сервис Spotify ограничил свою деятельность в России. По данным шведского издания Aftonbladet, компания закрывает свой офис. Впрочем, как указывается в соответствующем письме Spotify, на которое ссылается издание, сам музыкальный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 марта – небольшая облачность, до -5 °C | город Мытищи: погода, 5 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 5 марта – небольшой снег, до 3 °C | Подольск: погода, 5 марта – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 5 марта – пасмурно, до 5 °C |