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Введенная губернатором Александром Бегловым «Единая карта петербуржца» оказалась крайне непопулярной среди молодежи Северной столицы.

По данным цифрового инфографика издания «Петербургский дневник», только 7% горожан в возрасте от 14 до 24 лет пользуются ЕКП. Из них 25% это люди старше 60 лет, 30% петербуржцы от 45 до 59. Остальные 38% составили жители 25-44 лет.

В петербургских СМИ неоднократно отмечали провал инициативы Беглова с ЕКП. Всего “Единую карту петербуржца” оформило около 1 миллиона горожан. Непопулярность карты среди населения связана с ее узким функционалом.

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  • Анна
  • 02.03.2022
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