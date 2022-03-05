Военный эксперт Алексей Леонков высказался насчёт сроков проведения спецоперации на Украине. Его слова передаёт издание «Московский комсомолец».

В настоящее время спецоперация по защите Донбасса длится уже десятый день. Среди достижений российской армии и сил ДНР и ЛНР – взятие под контроль некоторых крупных городов и окружение самых боеспособных частей ВСУ.

Как заявил Леонков в своём Telegram-канале, некоторые считают, что войска довольно много времени тратят на то, чтобы освободить города. Однако, по его словам, спецоперация проводится в соответствии с канонами оперативного искусства. В доказательство этому он приводит США и американские военные кампании.

Так, американская армия в количестве 40 тысяч военных намеревалась взять город Ракки в Сирии. В этом городе находились террористы. Провести захват планировалось за 7-10 дней, но кампания растянулась на 4 месяца и 11 дней. Операция по взятию Мосула вместо 15 дней заняла 8 месяцев и 24 дня только по официальной информации, а в действительности ещё дольше.

Леонков отметил, что российская армия успешно выполняет задачу по демилитаризации Украины, в связи с чем он пожелал добиться окончательной победы.

Ранее российский пилот рассказал, какие задачи выполняют вертолёты в ходе спецоперации на Украине. Он также отметил, что вертолётам приходится ходить на предельно малых высотах, что весьма непросто.