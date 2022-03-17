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Министерство обороны России опубликовало фотографию сбитого БПЛА Bayraktar TB2, который использовался ВСУ.

Как сообщается, сбит этот беспилотник был в воздушном пространстве над Киевской областью. На опубликованных кадрах можно увидеть, что от беспилотника практически ничего не осталось, только обломки – элементы фюзеляжа, шасси, а также блок управления.

Более-менее сохранил форму только обтекатель, установленный на носу БПЛА. Внутренняя часть практически не уцелела, почти все провода были разорваны или расплетены.

По информации различных источников, за время спецоперации, проводимой Россией на Украине, ВСУ лишились от 16 до 21 БПЛА Bayraktar TB2. Согласно официальной информации Минобороны Украины, на сентябрь 2021 года у них было 24 таких беспилотника.

Ранее мы сообщали, что российские ВКС сбили фронтовой бомбардировщик Су-24. Произошло это в районе населенного пункта Любимовка.

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