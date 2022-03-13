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В районе населенного пункта Любимовка российские ВКС сбили фронтовой бомбардировщик Су-24, принадлежащий украинским военно-воздушным силам, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он рассказал, что во время продолжающейся военной спецоперации было уничтожено еще два беспилотных аппарата ВСУ. О каких именно БПЛА идет речь, не уточняется.

По словам представителей военного ведомства, противовоздушная оборона Украины уже носит исключительно очаговый характер и не может должным образом оказывать сопротивление российским ВКС. Всего же с начала спецоперации выведено из строя более 3,5 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 90 процентов всех имевшихся в соседней стране аэродромов.

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