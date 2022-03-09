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В Министерстве обороны России сообщили, что Киев намеревался осуществить наступление на Донбасс в марте. Об этом заявил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков во время недавнего брифинга в среду.

Согласно его заявлению, во время проведения спецоперации на Украине российские войска получили секретный приказ, в котором подробно расписывался план подготовки к наступательным действиям. Согласно этому документу, завершить все требуемые действия «боевого слаживания националистов» следовало к 28 февраля. В дальнейшем, как было указано, должны были начаться боевые задачи на Донбассе.

Кроме того, Министерство обороны опубликовало фотографии обнаруженных документов. Отмечается, что в документах имеются оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования Нацгвардии Украины.

Ранее мы сообщали, что в зоне Чернобыльской АЭС Украина занималась созданием “грязной” ядерной бомбы. Скрывалось это за счёт естественного повышенного фона радиации.

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