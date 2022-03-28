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Германия должна перекрыть нефтяной и газовый краны из России, чтобы «отомстить» президенту РФ Владимиру Путину и «перекрыть ему денежный вентиль», заявил министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук.

Он отметил, что если температура в домах немцев снизится до 15 градусов, это вряд ли вызовет летальные исходы. Ее можно легко пережить в более теплом свитере, но зато какие откроются перспективы. Замерзая в собственных домах, жители Германии смогут «дать Европе надежду на свободу», заявил Хаук.

Напомним, что ранее представители Кабмина ФРГ заявили, что бойкот газу и нефти из России ударит не только по простым гражданам, но и по объектам социальной инфраструктуры и по промышленности. Страна по сути столкнется с настоящим экономическим крахом.

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