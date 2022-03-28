Отказ от российских газа и нефти повлечет за собой крах экономики Германии. Именно поэтому немецкие политики не намерены поддерживать бойков энергоносителей из РФ, заявил представитель Кабинета министров ФРГ.

Он пояснил, что такой бойкот приведет к необходимости сокращать рабочие места, а также закрывать целый ряд предприятий. Кроме того, отказ от поставок российских энергоносителей ударит по простым гражданам Германии.

Власти страны заявляют, что через некоторое время могут быть найдены альтернативные варианты, которые позволят избавиться от газовой зависимости. Однако в настоящий момент правительство должно думать не о бойкоте, а об отоплении медицинских учреждений, домов престарелых, жилищ простых немцев. Также газ необходим для промышленности Германии, которая без него просто перестанет нормально функционировать.