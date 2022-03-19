читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что в России думают над ответом на санкции Запада. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению Парамонова, множество введённых Западом и США санкций в отношении России являются беспрецедентными по масштабу и нелегитимными с точки зрения международного права. Он также заявил, что ведётся проработка ответных рестрикционных мер. Разработкой этого ответа занимается правительство.

Парамонов заявил, что это вынужденный ответ, так как идти путём ограничивающих мер не было их выбором. Он сообщил, что не хотелось бы вызывать множество необратимых последствий.

Отмечается, что в Кремле ранее признали, что введённые против России санкции являются весьма серьёзными. Однако было заявлено, что власти к ним подготавливались заранее

Ранее мы сообщали, что Австралия ввела против России новые санкции. Они затронили некоторые российские банки, а также двух предпринимателей.

Вам может понравиться

Военный эксперт рассказал о двух выходах для нацистов, заявив, что их дни сочтены

Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что дни нацистов на Украине сочтены. Об этом сообщает издание «ЦарьГрад». Как отмечается, в последние дни ВСУ уже несколько раз использовали тактические ракеты «Точка-У»,
  • Анна
  • 19.03.2022
  • читать 1 минуту

Коротченко: Украина не должна в будущем иметь собственные Вооруженные силы

Украина в будущем может иметь только полицию и Национальную гвардию, без Вооруженных сил, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Кроме того, Киев не должен покупать вооружение на Западе, развивать собственный флот

Экс-ведущая Юлия Панкратова объяснила, как мог произойти скандальный инцидент в прямом эфире Первого канала

Ведущая Юлия Панкратова рассказала, как мог произойти скандал во время выпуска новостей на Первом канале. Об этом сообщает StarHit. Скандал произошёл несколько дней назад, когда во время выпуска новостей, который
  • Анна
  • 18.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 19 марта – ясно, до 1 °C | Подольск: погода, 19 марта – небольшая облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C |