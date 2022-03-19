Директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что в России думают над ответом на санкции Запада. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению Парамонова, множество введённых Западом и США санкций в отношении России являются беспрецедентными по масштабу и нелегитимными с точки зрения международного права. Он также заявил, что ведётся проработка ответных рестрикционных мер. Разработкой этого ответа занимается правительство.

Парамонов заявил, что это вынужденный ответ, так как идти путём ограничивающих мер не было их выбором. Он сообщил, что не хотелось бы вызывать множество необратимых последствий.

Отмечается, что в Кремле ранее признали, что введённые против России санкции являются весьма серьёзными. Однако было заявлено, что власти к ним подготавливались заранее

Ранее мы сообщали, что Австралия ввела против России новые санкции. Они затронили некоторые российские банки, а также двух предпринимателей.