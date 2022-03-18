Западные страны продолжают вводить ограничения против российских бизнесменов. На этот раз Австралия ввела санкции в отношении двух российских предпринимателей, у которых есть интересы в стране. Речь идёт об Олеге Дерипаске и Викторе Вексельберге.

Отмечается, что оба предпринимателя владеют активами и акциями австралийских компаний. Кроме бизнесменов в санкционные списки попали 11 российских банков. Любое взаимодействие с ними запрещено.

О новых ограничениях объявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн. Она уточнила, что компаниям страны нельзя не только вести деятельность с упомянутыми бизнесменами и банками, предпринимателям также закрыт въезд в Австралию.

Западные страны начали вводить новые экономические санкции против России с конца февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе. Количество санкций, которые были наложены на страну стало рекордным.