Россия владеет самым мощным в мире арсеналом ядерного оружия и стратегических запасов. Поэтому у нее хватит сил дать отпор «оборзевшим недругам», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что Россия по-прежнему входит в Совбез ООН и попытки исключить ее из него – лишь хотелки некоторых стран. Устав Организации объединенных наций не предусматривает подобных действий, передает РИА Новости.

Кроме того, мощь РФ подтверждена внушительным арсеналом ядерного оружия. Несмотря на это, Москва никому не собирается угрожать и применит стратегические вооружения лишь в случае агрессии против нее.

Также Медведев объяснил, что перевод стратегического потенциала в особый режим был направлен только на то, чтобы страны, увлекшиеся агрессивной антироссийской риторикой, знали, чем обернется для них попытка повлиять на курс РФ.