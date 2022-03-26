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Дипломатический путь и переговоры с НАТО являются более правильным решением, чем использование ядерного оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также высказался в том духе, что все условия применения таких вооружений подробно расписаны в военной доктрине России, передает РИА Новости.

Так, среди них нанесение потенциальным противником ядерных ударов по РФ, либо ее союзникам. Кроме того, к условиям относятся еще и попытки проявления агрессии против России без использования ЯО, которые ставят под угрозу существование страны. Еще один сценарий – это удары по критической инфраструктуре РФ, направленные на то, чтобы заблокировать применение ядерных вооружений.

По словам Медведева, лучше все-таки избежать обмена ядерными ударами и вернуться к переговорам. Даже несмотря на то, что тернистый дипломатический путь не всегда приводит к успеху.

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