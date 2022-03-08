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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал встречу правительства республики и американской делегации.

Как сообщается, встреча была проведена в Каракасе. Делегация из США прибыла в субботу, но её состав официально не был раскрыт ни со стороны Каракаса, ни со стороны Вашингтона. О результатах переговоров Мадуро сообщил в прошедший понедельник. Он отметил, что встреча велась на протяжении почти двух часов. Кроме того, он заявил, что переговоры прошли в «уважительной и сердечной» атмосфере.

Говоря об итогах переговоров, Мадуро сообщил, что с властями США была достигнута договоренность работать над дальнейшей повесткой по представляющим интерес темам. Он также отметил, что более детально о переговорах в скором времени сообщил Хорхе Родригес, также являющийся участником этой встречи.

Ранее Николас Мадуро обвинил страны НАТО в сложившейся на Украине ситуации. Он указал, что годами они не выполняли заключенные договоренности.

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