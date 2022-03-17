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Учёные установили, что люди, использующие в своих сообщениях смайлики и прочие картинки, воспринимаются их собеседниками менее авторитетными.

Специалисты организовали несколько исследований, чтобы проверить, как люди реагируют на словесные и визуальные сообщения и какое у них восприятие их авторов. К примеру, им надо было рассказать о реакции на человека в футболке Red Sox, но в одном случае участникам демонстрировали словесный логотип, а в другом рисунок. Человек в футболке с рисунком, как оказалось, воспринимался менее влиятельным.

Аналогичные выводы были получены и в других экспериментах. В частности, если люди ставили смайлики в служебных письмах, то их воспринимали менее серьёзными работниками в сравнении с теми, кто использовал только слова.

Таким образом, авторы исследования рекомендуют осторожнее использовать смайлики и картинки в своих рабочих сообщениях.

Ранее мы сообщали, что в мессенджере WhatsApp появится возможность поставить реакцию на сообщение. Благодаря этой функции понравившемуся сообщению можно будет поставить определённый смайлик.

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