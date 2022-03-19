Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о поставках Украине оружия. Его слова передаёт радио Sputnik.

Как отмечается, недавно Лавров сообщил, что грузы с оружием, которые поступают на Украину из третьих стран, будут для российских военных законной целью. Он отметил, что они чётко дали понять эту позицию. Согласно заявлению Леонкова, об этой позиции Россия предупреждала и ранее.

«Министерство обороны давало понять, что любая поддержка боевых действий на территории Украины в виде вооружений, отправки наемников будет восприниматься как законная военная цель», – напомнил Леонков.

Кроме того, он указал, что эта позиция была продемонстрирована ударом по Яворовскому полигону. Также эксперт заявил, что для продолжения поставок оружия со стороны Запада Украина пошла на хитрость, не объявляя войну официально. Таким образом, раз страна «не воюет», то ей можно поставлять оружие.

Ранее Алексей Леонков рассказал, как можно лишить Киев разведданных от США. Он предложил уничтожить все разведывательные центры и узлы связи на Украине.