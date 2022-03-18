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Украина все еще продолжает получать американские разведданные, поэтому необходимо срочно уничтожить все разведывательные центры и узлы связи на ее территории, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что подобная ситуация возникала и в Сирии, когда террористы пользовались данными разведки Соединенных Штатов, получаемыми с военных и гражданских спутников. РФ тогда нашла простой способ остановить этот процесс. Она уничтожила оборудование для приема сигналов из космоса.

Сейчас то же самое происходит и на Украине. Разведывательные спутники передают информацию на Землю, а затем распространяются посредством системы связи Starlink, которая уже работает по всей стране, благодаря стараниям Илона Маска.

В интервью изданию «Взгляд» Леонков отметил, что в случае Третьей мировой войны Россия не церемонилась бы и просто уничтожила все спутники на орбите. Однако в нынешних условиях придется выводить из строя оборудование для приема сигналов, что несколько усложняет процесс.

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