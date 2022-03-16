Военный конфликтолог Сергей Колмогоров заявил, что у России уже имеются все доказательства того, что Запад помогал Украине создавать «грязную» атомную бомбу. Его слова передаёт «Южный Федеральный».

Согласно заявлению Колмогорова, Россия получила документы, которые указывают на то, что в Энергодаре имелись необходимые компоненты для того, чтобы создать такую бомбу.

Специалист уточняет, что для создания атомной бомбы требуется обогащённое топливо. До 2014 года на Украине его не было, так как «Росатом» увозила всё отработанное топливо. Однако затем поставкой стержней для АЭС занялась компания Westinghouse, которая оставляла всё отработанное топливо на Украине. Именно оно, по словам Колмогорова, стало основой для создания «грязной» атомной бомбы.

В связи с созданием бомбы, по мнению специалиста, Запад специально тянул конфликт на Донбассе, чтобы у Киева было необходимое время. Колмогоров считает, что лидеры Германии и Франции знали о планах Киева.

О создании на Украине “грязной” ядерной бомбы мы сообщали и ранее. Как было заявлено, бомбу создавали в зоне Чернобыльской АЭС, так как естественный радиационный фон помогал маскировать проводимые здесь работы.