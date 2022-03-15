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Китайский военный эксперт Цянь Лиянь заявил, что США научились у Японии не признавать ответственность перед фактами. Об этом сообщает издание РИА Новости.

В беседе с изданием эксперт отметил, что по мере того, как военные РФ находят данные на Украине, становится всё больше понятно, какие исследования США проводили на Украине в области биологического оружия. При этом Лиянь отмечает, что замгоссекретаря США опасается того, что результаты этих исследований будут в руках у России.

В связи с этим весьма интересен вопрос того, чего больше боятся в США – того, что Россия поймёт, что на Украине исследовали биологическое оружие или того, что Россия может использовать полученные результаты работ. Эксперт отмечает, что если бы эти результаты использовались лишь для профилактики и лечения болезней, то смертельным оружием они не могли бы стать.

В итоге США, не сумев ничего объяснить, начали называть все данные «дезинформацией». Кроме того, они заявили, что армия РФ сама хочет задействовать на Украине биологическое оружие, а обвинить в этом планируют США.

Эксперт отметил, что США ранее находили японские биолаборатории, где проводились похожие исследования, и они не только использовали эти разработки, но и научились у японцев не признаваться в содеянном перед лицом фактов.

О разработке биологического оружия на Украине недавно высказался эксперт по борьбе с терроризмом Скотт Беннет. По его словам, это оружие должно было воздействовать только на славян.

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