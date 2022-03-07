Власти Украины и США допустили серьезное нарушение конвенции международной межправительственной организации ООН «О биологическом оружии». Они намеревались создать такое оружие, которое воздействовало бы именно на славянские народы, заявил эксперт по борьбе с терроризмом Скотт Беннет, ранее служивший в армии Соединенных Штатов.

Он пояснил, что на украинской территории в последние 10 лет появилось несколько специальных лабораторий, в которых изучались ДНК славян. На основании результатов этих исследований планировалось создать биологическое оружие, которое оказывало бы воздействие именно на них.

Американские ученые, работавшие в этих лабораториях, изучали анализы крови, а также проводили целую серию экспериментов с ДНК, которая позволила бы создать отдельные компоненты такого оружия, заявил Беннет.