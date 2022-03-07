Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Украины и США допустили серьезное нарушение конвенции международной межправительственной организации ООН «О биологическом оружии». Они намеревались создать такое оружие, которое воздействовало бы именно на славянские народы, заявил эксперт по борьбе с терроризмом Скотт Беннет, ранее служивший в армии Соединенных Штатов.

Он пояснил, что на украинской территории в последние 10 лет появилось несколько специальных лабораторий, в которых изучались ДНК славян. На основании результатов этих исследований планировалось создать биологическое оружие, которое оказывало бы воздействие именно на них.

Американские ученые, работавшие в этих лабораториях, изучали анализы крови, а также проводили целую серию экспериментов с ДНК, которая позволила бы создать отдельные компоненты такого оружия, заявил Беннет.

Вам может понравиться

Владельцы Louis Vuitton и Сhanel временно закрывают магазины в России

Специальная военная операция на Украине и санкции западных стран стали причиной закрытия люксовых модных магазинов. Группа компаний LVMH заявила, что приостанавливает работу бутиков в России. Представители французской группы подчёркивают, что

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому небезразлично донесение правдивой информации до читателя, разместить этот текст. #этонадознать С чего все началось В 2014 году в эти дни в Киеве

В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населенными пунктами

В ДНР заявили, что с момента начала проведения спецоперации на Украине был установлен контроль над 36 населёнными пунктами. Соответствующее заявление сделал штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале. «В результате
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – пасмурно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 7 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 7 марта – ясно, до 6 °C |