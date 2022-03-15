Контрабандист, задержанный китайскими таможенниками, попытался пытался провезти смартфоны и процессоры Intel на общую сумму в 50 тысяч долларов.

По словам сотрудников таможни, мужчина закрепил на теле с помощью обычной изоленты 16 смартфонов, а также 160 процессоров 11 и 12 поколений. Но его план был раскрыт, так как походка контрабандиста показалась таможенникам подозрительной. Они провели личный досмотр и обнаружили электронику на 5,8 миллиона рублей.

Сотрудники рассказали, что нарушителю все же не удалось побить установленный ранее рекорд. В прошлом году гражданин Китая пытался пронести через таможню 304 процессора LGA1155 и тоже был задержан.

Напомним, что компании Intel и AMD в начале марта заявили, что не будут поставлять свои видеокарты и процессоры в Россию и Беларусь.