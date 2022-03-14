Технологическому гиганту из Китая Tencent Holdings грозит огромный штраф за нарушение требований ЦБ КНР в области антиотмывочного законодательства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно имеющейся информации, в конце прошлого года были выявлены нарушения принципов, касающихся противодействия отмыванию денег со стороны WeChat Pay. Данный сервис принадлежит Tencent и занимается мобильными платежами.

Помимо этого, были обнаружены нарушения требований таких процедур, как «знай своего клиента» и «знай свой бизнес». Эти процедуры позволяют осуществлять идентификацию пользователей сервиса и устанавливать источники средств, которые они используют.

Штраф для компании ещё не определён, но, как предполагается, он может составлять несколько сотен миллионов юаней.

Ранее аналитик Дмитрий Бабин заявил, что актуальной валютой для инвесторов из России сейчас является китайский юань. Он отметил, что в ближайшее время объём взаимных расчётов в рублях и юанях будет только расти.