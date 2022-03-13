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Для российских инвесторов наиболее актуальной валютой сейчас является китайский юань, уверен аналитик Дмитрий Бабин. Он пояснил, что объем торговых операций и взаимных расчетов в рублях и юанях в ближайшее время будет только увеличиваться, передает РИА Новости.

К причинам эксперт отнес чрезвычайно жесткие экономические санкции Запада, а также отказ большого числа иностранных контрагентов от сотрудничества с российскими компаниями.

Бабин назвал китайскую национальную валюту весьма надежной, так как она подкреплена сильной экономикой КНР. Именно поэтому ликвидность юаня, которая уже демонстрирует небывалый рост, продолжит увеличиваться.

К минусам китайской валюты Бабин назвал риск снижения курса к денежным единицам других стран, который объясняется не только зависимостью экономики КНР от импорта и экспорта сырья, но еще и разнообразными финансовыми мерами, предпринимаемыми властями страны.

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