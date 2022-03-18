Чжао Лицзянь, официальный представитель китайского МИД, выдвинул обвинения в сторону НАТО, Соединенных Штатов и средств массовой информации западных стран. Он заявил, что они все лицемеры. Информацию сообщает РИА Новости.

Со слов Лицзянь, позиция НАТО и Вашингтона изначально лицемерны в той ситуации, когда речь идет о жертвах среди мирных граждан в результате конфликтов. Он рассказал, что Америка не беспокоилась, когда гибло мирное население в Югославии, Палестине, Сирии, Ираке, Афганистане. Поэтому представитель китайского МИД спрашивает, почему мирные люди этих стран ничего не значили для НАТО и США?

Чжао Лицзянь обратился к странам, входящим в состав НАТО, и Соединенным Штатам прекратить поставку оружия и боеприпасов на Украину и вместо этого прийти к диалогу вместе с Россией. Он считает, что сейчас важнее договориться всем о мире.