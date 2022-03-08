читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай рассматривает возможность увеличения своих долей в энергетических и сырьевых российских компаниях. Кроме того, возможен и вариант приобретения. Об этом заявляет издание «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Как было заявлено, речь идёт, в частности, о таких компаниях, как «Газпром» или «Русал». По имеющейся информации, на эту тему ведётся обсуждение с рядом государственных компаний Китая. Отмечаются такие организации, как China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp..

«Китай обдумывает покупку или увеличение доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как “Газпром” и производитель алюминия “Русал», — сообщает издание.

Так, в переговорах затрагивается вопрос возможного инвестирования указанных компаний в российские активы. Однако на данный момент переговоры только на начальных стадиях. Кроме того, были организованы переговоры между энергетическими компаниями из Китая и РФ.

Ранее в Китае сообщили, что ситуация с мире не повлияет на отношения с Россией. Как было отмечено, дружба России и Китая является «незыблемой».

Вам может понравиться

Точным ударом противокорабельной ракеты уничтожен патрульный катер “Славянск” производства США

В Черном море высокоточным ударом противокорабельной ракеты уничтожен принадлежащий ВМС Украины катер «Славянск», который был передан Соединенными Штатами. По имеющимся данным, произошло это еще 3 марта, но информация ожидала подтверждения

Турецкий журналист Башламыш попытался постичь психологию русского человека

Русский человек подсознательно делит всех людей на своих и чужих, причем для первых двери его дома раскрыты нараспашку, а для вторых, напротив, закрыты на огромный и прочный засов. Такой вывод

Global Times: Финансовые и оборонные санкции против РФ стали грубым просчетом США и Запада

Авторы китайского издания Global Times уверены, что Запад промахнулся с санкциями против РФ. Особенно с теми, которые напрямую связаны с финансовой и оборонной сферами. Соединенные Штаты уверены, что они похоронили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – переменная облачность, до -9 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 8 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 8 марта – пасмурно, до 4 °C |