Китай рассматривает возможность увеличения своих долей в энергетических и сырьевых российских компаниях. Кроме того, возможен и вариант приобретения. Об этом заявляет издание «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Как было заявлено, речь идёт, в частности, о таких компаниях, как «Газпром» или «Русал». По имеющейся информации, на эту тему ведётся обсуждение с рядом государственных компаний Китая. Отмечаются такие организации, как China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp..

«Китай обдумывает покупку или увеличение доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как “Газпром” и производитель алюминия “Русал», — сообщает издание.

Так, в переговорах затрагивается вопрос возможного инвестирования указанных компаний в российские активы. Однако на данный момент переговоры только на начальных стадиях. Кроме того, были организованы переговоры между энергетическими компаниями из Китая и РФ.

Ранее в Китае сообщили, что ситуация с мире не повлияет на отношения с Россией. Как было отмечено, дружба России и Китая является «незыблемой».