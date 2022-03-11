Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти КНР начали вести работу над действующим санкционным законодательством. Со слов специалиста по праву Тянь Фэйлуна, подобные меры предотвратят большинство неприятных ситуаций в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист рассказал, что работа над санкциями сейчас важна не только для властей Китая, но и для всего населения. Поскольку это глобальный прецедент и способов борьбы с санкциями, введенными Западом, несколько. Ответные санкции могут быть односторонними или же стать просто «адскими».

Сейчас в парламенте КНР рассматривают только лишь юридическую базу. Главной задачей является обновление существующих инструментов для борьбы с предполагаемыми санкциями. По мнению эксперта, сейчас главная задач – защита китайского суверенитета.

Кризис, который сейчас наблюдается в мире, отражает то, как Запад, которым управляют США, злоупотребляет властью в мировой системе и санкциями.

Вам может понравиться

При заражении штаммом “омикрон” чаще фиксируют нарушение в работе пищеварения

Штамм коронавируса “омикрон” чаще приводит к расстройству желудка и всей пищеварительной системы. Об этом рассказала руководитель одного из научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По её словам, диарея, тошнота и рвота

Германия в замешательстве от наплыва беженцев из Украины

Германия оказалась не готовой к огромного количеству беженцев из Украины, которые уже заполонили всю страну. Ежедневно в Берлин приезжает больше, чем 10 тысяч граждан с Украины. Однако Берлин для украинцев

Минобороны России сообщило о трех сбитых вертолетах ВСУ

Силами российской армии за прошедшие сутки было сбито 3 украинских вертолета Ми-24, а также 8 беспилотников, принадлежащих Вооруженным силам Украины. В их числе было и 5 дронов Bayraktar TB2, произведенных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой дождь, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Подольск: погода, 11 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до 1 °C |