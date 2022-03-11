Власти КНР начали вести работу над действующим санкционным законодательством. Со слов специалиста по праву Тянь Фэйлуна, подобные меры предотвратят большинство неприятных ситуаций в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист рассказал, что работа над санкциями сейчас важна не только для властей Китая, но и для всего населения. Поскольку это глобальный прецедент и способов борьбы с санкциями, введенными Западом, несколько. Ответные санкции могут быть односторонними или же стать просто «адскими».

Сейчас в парламенте КНР рассматривают только лишь юридическую базу. Главной задачей является обновление существующих инструментов для борьбы с предполагаемыми санкциями. По мнению эксперта, сейчас главная задач – защита китайского суверенитета.

Кризис, который сейчас наблюдается в мире, отражает то, как Запад, которым управляют США, злоупотребляет властью в мировой системе и санкциями.