Инсайдер Мин-Чи Ко рассказал о новых подробностях об iPhone SE. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Как отмечается, презентация новой модели должна состояться только через несколько дней. В массовое производство модель будет отправлена в марте, причем запланирован выпуск около 25-30 миллионов смартфонов только до конца этого года.

Согласно заявлению инсайдера, выйдет модель в трёх вариантах, в которых будет отличаться объём встроенной памяти – модели будут на 64, 128 и 256 Гб. Также сообщается, что iPhone SE получит процессор A15 Bionic, он сможет работать с 5G-сетями. Новинка будет доступна в трёх цветах – чёрном, белом и красном.

На данный момент стоимость смартфона не сообщается. По мнению аналитиков, она составит не более 300 долларов.

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