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Транспортные цепочки, по котором в Россию доставлялась продукция Apple, практические разрушены. Именно этим, а не нежеланием компании работать в России можно объяснить ограничение продаж iPhone и других гаджетов от американского производителя. Такое мнение высказал “Известиям” ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее на фоне специальной военной операции в Донбассе европейские страны закрыли границы и авиасообщения с Россией. По словам Муртазина, это привело к тому, что логистические пути, по которым гаджеты от Apple попадали в Россию, перестали существовать. Впрочем, это мешает на только американской корпорации доставлять свою продукцию в Россию. С похожими сложностями столкнулись многие европейские производители.

Чтобы наладить поставки через страны, с которыми у России нет напряжённых отношений, понадобится время. Эксперт предполагает, что грузопоток таким образом восстановится не раньше сентября.

Помимо этого, добавил Муртазин, ещё одна причина ограничение продаж “яблочных” смартфонов в России сейчас – волатильность рубля. Курс отечественной валюты по отношению к доллару крайне нестабилен. Это в свою очередь ведёт к тому, что при скачках курса выставит ценник просто невозможно.

Ранее компания Apple заявила о приостановке работы своего онлайн-магазина для россиян. Кроме этого, заморозила поставки своей продукцию в Россию.

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