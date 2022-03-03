Компания Oppo (подразделение корпорации BBK Electronics) на мобильном форуме MWC 2022 показала, что может полностью зарядить аккумулятор телефона емкостью 4500 мАч за девять минут. Это обновление рекорда в продолжающемся соревновании за превосходство в сверхбыстрой зарядке. Об этом сообщает Input. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Китайская компания-производитель мобильных телефонов премиум-класса продемонстрировала свою технологию быстрой зарядки Supervooc мощностью 240 Вт в рамках MWC 2022. По их словам, устройство обладает «рекордной, лучшей в отрасли быстротой зарядки».

Представленные в форме видеопрезентации данные поступили из лабораторной тестовой среды Oppo. Несмотря на то, что на данный момент это только экспериментальная концепция зарядного устройства, показанные характеристики стали одними из самых быстрых по времени в мире.

Согласно заявлению Oppo, зарядка Supervooc мощностью 240 Вт использует 24 В / 10 А через интерфейс USB-C. Запатентованная технология зарядки использует три зарядных канала, а мощность может быть преобразована в 10 В / 24 А, что позволяет тестовому смартфону заряжаться на 50 процентов за три с половиной минуты.

Количество энергии, которое в итоге закачивается в смартфон за такой короткий промежуток времени, звучит для специалистов «тревожно» с точки зрения безопасности батареи. Но в Oppo заявили, что они использовали целостный подход в этом вопросе.

Чтобы их новейшая технология быстрой зарядки не была опасной, Oppo специально включила определенные элементы в адаптер, зарядный кабель и устройство. По словам Oppo, есть специальный чип, который контролирует напряжение, ток и температуру, а также чип безопасности батареи, который отслеживает, не проявилось ли каких-либо внешних повреждений самой батареи. Oppo также установила в телефон 13 датчиков температуры, чтобы снизить риск перегрева.

Oppo не предоставила никаких подробностей о том, когда их последний прорыв в области быстрой зарядки будет доступен потребителям. Маловероятно, что он будет реализован в последнем флагманского телефоне компании Find X5 Pro, который был только что презентован.

Oppo также выпустила свою новую, относительно более медленную технологию быстрой зарядки Supervooc мощностью 150 Вт, которая особо фокусируется на поддержании работоспособности батареи.

Гонка за самой быстрой зарядкой стала одной из главных повторяющихся тем на MWC 2022. Помимо Oppo, Honor представила свой последний флагманский смартфон Magic 4 Pro, который можно заряжать по беспроводной сети мощностью 100 Вт с показателями скорости зарядки с 0 до 50 процентов за 15 минут.

RealMe также вышла на арену, представив свою систему зарядки UltraDart, которая обеспечивает варьирующуюся скорость зарядки от 100 Вт до 200 Вт и будет включена в только что анонсированный смартфон GT Neo 3, который может достичь 50-процентной зарядки за пять минут при 150 Вт.