Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турция не станет поддерживать санкции против РФ, уверен эксперт Мехмет Перинчик. Он считает, что Анкара, напротив, может превратиться для России в своеобразное «окно в мир», если правильно поведет политику в отношении нее, передает РИА Новости.

Так, Турция имеет все шансы продолжить взаимовыгодное сотрудничество с РФ и превратиться в один из крупнейших в мире центров логистики и энергетики. Но наибольшие надежды турецкие эксперты возлагают на сотрудничество в сфере туризма.

Перинчек напомнил, что приближается летний сезон, поэтому российские туристы вполне могут приезжать в Турцию. Это даст Москве возможность компенсировать те потери, к которым привел массовый уход западных компаний с российского рынка. Кроме того, хорошие перспективы сейчас вырисовываются и для строительной сферы.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал действия США и ЕС экономической войной против России, а также отметил, что история ранее не знала примером столь беспрецедентных санкций.

Вам может понравиться

По военному аэродрому под Киевом нанесены высокоточные удары

Рано утром 12 марта по военному аэродрому под Киевом был нанесен мощный и высокоточный удар, полностью уничтоживший данный объект, сообщает издание «Русская весна», Речь идет о военном аэродроме в Василькове

“Котлеты и булки мы умеем производить и сами”: Медведев передал привет покидающим Россию западным компаниями

Иностранные компании уходят из РФ исключительно по политическим мотивам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он также отметил, что вряд ли такие действия связаны проблемами с бизнесом. Все эти компании весьма

Додон: Власти Молдавии должны извлечь урок из ситуации на Украине

Происходящее на Украине должно стать для Молдавии наглядным уроком того, что процесс реинтеграции территории Приднестровья необходимо осуществлять только через диалог, заявил бывший президент страны Игорь Додон. Он также отметил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 12 марта – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 марта – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 марта – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 12 марта – пасмурно, до -5 °C | Подольск: погода, 12 марта – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 12 марта – пасмурно, до 1 °C |