Турция не станет поддерживать санкции против РФ, уверен эксперт Мехмет Перинчик. Он считает, что Анкара, напротив, может превратиться для России в своеобразное «окно в мир», если правильно поведет политику в отношении нее, передает РИА Новости.

Так, Турция имеет все шансы продолжить взаимовыгодное сотрудничество с РФ и превратиться в один из крупнейших в мире центров логистики и энергетики. Но наибольшие надежды турецкие эксперты возлагают на сотрудничество в сфере туризма.

Перинчек напомнил, что приближается летний сезон, поэтому российские туристы вполне могут приезжать в Турцию. Это даст Москве возможность компенсировать те потери, к которым привел массовый уход западных компаний с российского рынка. Кроме того, хорошие перспективы сейчас вырисовываются и для строительной сферы.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал действия США и ЕС экономической войной против России, а также отметил, что история ранее не знала примером столь беспрецедентных санкций.