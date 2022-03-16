Авторы китайского издания Global Times считают, что президент США Байден проявил наивность и неумелость, запретив поставлять нефть из России. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как отмечается, США из-за этого запрета оказались в сложной ситуации – цены на энергоресурсы начали стремительно расти. Белый дом попытался провести встречи американского лидера с главами Саудовской Аравии и ОАЭ, но это ни к чему не привело.

В статье было заявлено, что страны, входящие в ОПЕК, не хотят, чтобы США их «связали по рукам и ногам». Также они не намереваются нарушать имеющиеся квоты по добыче и портить отношения с Россией. В итоге США даже обратились к Ирану, сделав намёк о возможном начале импорта нефти. Кроме того, США попытались прийти к определённым соглашениям с Венесуэлой, чтобы получить возможность инвестиций в нефтяную сферу в этой стране.

Действия США автор статьи назвал безответственными по отношению к партнёрами союзникам.

Ранее запрет на импорт нефти из России в США прокомментировали и в Болгарии. Как было заявлено, этим решением США подставили под удар не только себя, но и Европу.