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Автор болгарского издания «Дума» Виктор Папазов считает, что запретом на импорт энергоресурсов из России США подставили и себя, и Европу под удар.

Как указывается в статье, администрация Байдена не продумала все последствия санкций. Папазов указывает на то, что в США ведётся добыча лёгкой нефти, однако местные НПЗ рассчитаны на то, чтобы смешивать лёгкую нефть с тяжёлой. Различаются эти два вида своим составом.

Основными импортёрами тяжёлой нефти, как указал Папазов, являются Иран, Венесуэла, Россия и Канада. Со всеми этими странами, за исключением Канады, у США весьма напряжённые отношения. Получать нужную нефть можно было бы и из Канады, однако Байден приостановил строительство газопровода XL, и на возобновление процесса может уйти немало времени.

Таким образом, остановка импорта российской нефти грозит США небывалому росту цен на бензин, что также окажет сильное влияние на всё производство в целом. Аналогичная ситуация угрожает и всей Европе. Папазов отмечает, что США ещё могут справиться с этой проблемой, но у Европы такой возможности нет.

Ранее мы сообщали, что в Германии раскритиковали действия США, направленные на отказ от российской нефти. Как было заявлено, США не смогут найти альтернативу российской нефти.

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