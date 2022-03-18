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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своей недавней публикации в Telegram сравнил Россию с богом, а Крым – со спасённым им Адамом.

На своей странице в Telegram Рогозин опубликовал фотографию Крыма из космоса. При этом на фотографию был наложен фрагмент фрески Микеланджело «Сотворение Адама», являющейся одной из композиций потолка Сикстинской капеллы.

Так, на части крымского полуострова оказался рисунок руки Адама, а на российской территории – изображение божьей руки. Там, где на карте находится Крымский мост, руки персонажей соединяются.

Оригинальная фотография, как уточняется, была снята российским спутником «Метеор-М». Опубликована получившаяся композиция была к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Этот день отмечается 18 марта.

Ранее мы сообщали, что в Роскосмосе сейчас решают, что делать с МКС. Были определены новые приоритеты в работе станции и прорабатываются варианты дальнейшей эксплуатации.

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  • 17.03.2022
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