Новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции прорабатывают в “Роскосмосе”. Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Дмитрий Струговец.

По его словам, госкорпорация уже определила новые приоритеты в работе станции. В частности, они заключаются в том, что затраты на её содержание будут оптимизированы. При этом такое решение не зависит от положение в самой отрасли, уточнил Струговец, а связано исключительно с “внеотраслевыми” факторами, которые складываются в новых условиях международного взаимодействия.

Представитель “Роскосмоса” также отметил, что расходы на содержание российского модуля МКС регулярно пересматриваются из-за внешних обстоятельств. Но как будет в дальнейшем эксплуатироваться отечественный модуль, пока окончательного решения не принято.

Ранее в отношении госкорпорации “Роскосмос” и входящих в её состав предприятий западные страны ввели санкции из-за специальной военной операции России в Донбассе.