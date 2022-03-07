В Китае заявили, что США пытаются создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО. Об этом сообщает издание РИА Новости.

С соответствующим сообщением недавно выступил глава МИД КНР Ван И. Согласно его заявлению, цель Индо-Тихоокеанской стратегии США заключается в том, чтобы попробовать создать здесь версию НАТО.

Стратегия, как указал Ван И, направлена на то, чтобы поддержать гегемонистскую систему, доминирующей в которой является именно Америка. Ван И указал, что эта стратегия противоречит видению стран региона, которые стремятся к сотрудничеству, миру и развитию. В итоге такая стратегия, как считает дипломат Китая, не имеет перспектив.

В заключение Ван И отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион является местом, где должно вестись сотрудничество, а не геополитическое противостояние.

Ранее политолог Душан Пророкович заявил, что санкциями в отношении России Европа ослабляет себя перед Китаем. Как он отметил, условия для экономики Европы скоро окажутся невыносимыми.