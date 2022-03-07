читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Китае заявили, что США пытаются создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО. Об этом сообщает издание РИА Новости.

С соответствующим сообщением недавно выступил глава МИД КНР Ван И. Согласно его заявлению, цель Индо-Тихоокеанской стратегии США заключается в том, чтобы попробовать создать здесь версию НАТО.

Стратегия, как указал Ван И, направлена на то, чтобы поддержать гегемонистскую систему, доминирующей в которой является именно Америка. Ван И указал, что эта стратегия противоречит видению стран региона, которые стремятся к сотрудничеству, миру и развитию. В итоге такая стратегия, как считает дипломат Китая, не имеет перспектив.

В заключение Ван И отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион является местом, где должно вестись сотрудничество, а не геополитическое противостояние.

Ранее политолог Душан Пророкович заявил, что санкциями в отношении России Европа ослабляет себя перед Китаем. Как он отметил, условия для экономики Европы скоро окажутся невыносимыми.

Вам может понравиться

Жители посёлка Трехизбенка рассказали, что украинские военные обстреливали их при отступлении

Жители посёлка Трехизбенка в Донбассе рассказали, что их обстреляли военнослужащие Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости. Как сообщается, военные ВСУ во время наступления сил ЛНР проводили обстрел по мирном
  • Анна
  • 06.03.2022
  • читать 1 минуту

США могли передать Киеву плутоний для создания ядерного оружия

Киев мог получить от другой страны плутоний, который используется в создании ядерных взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одного из компетентных ведомств России. Как сообщается,
  • Анна
  • 06.03.2022
  • читать 1 минуту

Военный эксперт Гундаров объяснил, почему важно взять Одессу в рамках спецоперации РФ в Украине

В районе Одессы в скором времени должен начаться очередной этап военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с изданием
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – пасмурно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 7 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 7 марта – ясно, до 6 °C |