От антироссийских экономических санкций выиграет только Китай. Европа, вводя всё больше ограничений для России, только ухудшит своё положение. Об этом заявил сербский политолог Душан Пророкович.

Отставание от Китая, по мнению эксперта, произойдёт из-за высокой цены на энергоносители, прежде всего, на российский газ. Стоимость “голубого топлива” для Европы из-за санкций уже побила все рекорды, превысив 2 тысячи евро за тысячу кубометров на бирже. Пророкович подчеркнул, что в скором времени такие условия для экономик европейских государств окажутся невыносимыми: начнутся проблемы на промышленных предприятиях и перебои с обеспечением жителей теплом. На этом фоне экономика Китая не просто останется стабильной, но и покажет рост.

Политолог подчеркнул, что среди европейских государств Сербия находится в более выигрышном положении. Стране не нужно покупать газ по биржевой цене, поскольку есть прямой контракт с “Газпромом” и с российской стороной всегда можно договориться о приемлемых условиях поставок.