Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай продолжит выполнять конструктивную роль в решении ситуации на Украине.

Как сообщается, Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди. Во время этой беседы он заверил, что Китай продолжит играть конструктивную роль, направленную на продвижение мирных переговоров и снижение напряжённости в ситуации, связанной с Украиной. Помимо этого, он указал на намерения не допустить гуманитарный кризис.

Высказался Ван И и по поводу важности проведения переговоров между ЕС, НАТО и Россией. Он указал, что они должны проводить диалоги на равноправной основе. Односторонние санкции, как указал министр, ведут лишь к усложнению ситуации и обострению противоречий.

«Взаимодействие и консультации – это политическая мудрость и дипломатическая традиция восточных стран, и она на деле доказала свою эффективность», – указал Ван И.

Ранее эксперты из Китая обнаружили троян на компьютерах пользователей, который используется США для слежки. Троян позволяет управлять операционными системами Linux и красть личную информацию.