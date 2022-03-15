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IT-эксперты Китая выявили на персональных компьютерах троян NOPEN, часто применяемый американским Агентством национальной безопасности для шпионажа. Об этом говорится в докладе Национального центра реагирования на компьютерные вирусы.

Эксперты пояснили, что троян открывает возможность на расстоянии осуществлять управление операционными системами Linux, позволяет открывать доступ к любым файлам на ПК, а также организовывать кражу личной информации.

Кроме того, среди возможностей трояна – просмотр всех имеющихся на компьютере данных и перенаправление трафика. Обнаружить шпионскую программу способны только опытные эксперты, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что китайское интернет-пространство постоянно подвергается кибератакам. При этом хакеры используют его для таких же атак на пользователей в Беларуси, на Украине и в России. Последняя является явным лидером, так как 78 процентов всех попыток взлома и ддос-атак осуществляются именно на нее.

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