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В Китае заявили, что Тайвань «вернётся в объятья родины». Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

Как сообщается, недавно Ван И принял участие в ежегодной пресс-конференции с журналистам. Один из корреспондентов задал ему вопрос о том, существует ли разница между ситуациями с Украиной и Тайванем. Ван И дал на этот вопрос утвердительный ответ.

Согласно его заявлению, ситуация с Тайванем является исключительно внутренним делом Китая. Он отметил, что остров принадлежит КНР и рано или поздно он вернётся к Китаю. В ситуации же с Украиной конфликт возник между двумя государствами.

Также Ван И отметил, что попытки США использовать Тайвань против Китая или любые другие аналогичные попытки, предпринимаемые извне для сдерживания страны, ни к чему не приведут.

Ранее в Китае заявили, что решить кризис на Украине можно только переговорами. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

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