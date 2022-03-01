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Переговоры между Москвой и Киевом – вот “окончательное” решение кризиса на Украине, который идёт в эти дни. Такое мнение высказал постоянный представитель Китая при Организации Объединённых наций Чжан Цзюнь.

По мнению представителя КНР в ООН в настоящее время всем заинтересованным сторонам нужно возвращаться на “трек дипломатических переговоров”. Только такой способ сейчас был бы наиболее эффективным, подчеркнул Цзюнь.

При этом постпред Китая обратился и к мировому сообществу. Он заявил, что для диалога между Москвой и Киевом необходимо создавать благоприятные условия, а не дополнительную напряжённость.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. 28 февраля прошли первые переговоры между Москвой и Киевом после начала спецоперации. Стороны намерены встретится снова. Это может произойти в ближайшие дни.

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